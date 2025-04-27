Від початку року Україна отримала 400 тис. снарядів за чеською ініціативою, - глава Міноборони Чехії Чернохова

До кінця квітня 2025 року Україна отримала ще 400 000 великокаліберних снарядів у межах ініційованої Чехією ініціативи з постачання боєприпасів для ЗСУ.

Про це в інтерв'ю телеканалу CNN Prima News сказала Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерка нагадала, що минулого року за посередництва Чехії Україна отримала близько 1,5 млн боєприпасів різного калібру.

Чернохова каже, що у 2025-му гроші на ініціативу будуть забезпечені до осені.

На запитання, чи поставлять Україні цього року більше боєприпасів, ніж минулого, глава Міноборони Чехії відповіла, що не хоче "обмежуватися якимись цифрами".

"Ми доставимо стільки боєприпасів, скільки зможемо отримати по всьому світу. І у нас ще є достатньо ресурсів, на даний момент ці ресурси становлять приблизно ще півтора мільйона (боєприпасів, - ред.)", - сказала чеська урядовиця.

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Також вона наголосила, що від країн-донорів залежить, чи вдасться Чехії зібрати достатньо коштів, щоб профінансувати ініціативу і якнайшвидше доставити боєприпаси до України.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що у межах чеської ініціативи у 2025 році в Україну може бути поставлено такий обсяг боєприпасів, який відповідає поставкам 2024 року.

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