С начала года Украина получила 400 тыс. снарядов по чешской инициативе, - глава Минобороны Чехии Чернохова

До конца апреля 2025 года Украина получила еще 400 000 крупнокалиберных снарядов в рамках инициированной Чехией инициативы по поставкам боеприпасов для ВСУ.

Об этом в интервью телеканалу CNN Prima News сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр напомнила, что в прошлом году при посредничестве Чехии Украина получила около 1,5 млн боеприпасов различного калибра.

Чернохова говорит, что в 2025-м деньги на инициативу будут обеспечены к осени.

На вопрос, поставят ли Украине в этом году больше боеприпасов, чем в прошлом, глава Минобороны Чехии ответила, что не хочет "ограничиваться какими-то цифрами".

"Мы доставим столько боеприпасов, сколько сможем получить по всему миру. И у нас еще есть достаточно ресурсов, на данный момент эти ресурсы составляют примерно еще полтора миллиона (боеприпасов, - ред.)", - сказала чешская чиновница.

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Также она подчеркнула, что от стран-доноров зависит, удастся ли Чехии собрать достаточно средств, чтобы профинансировать инициативу и как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что в рамках чешской инициативы в 2025 году в Украину может быть поставлен такой объем боеприпасов, который соответствует поставкам 2024 года.

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