РФ активно выпускает БПЛА "Молния" по Константиновке, - ОТГ "Луганськ"

Российские оккупационные войска начали активно применять для ударов по городу Константиновка беспилотниками "Молния".

Об этом рассказал спикер ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Константиновка постоянно находится под авиаударами, артиллерийскими ударами, из РСЗО раз в неделю стабильно, а то и чаще обстреливается. Также активно враг начал применять по этому населенному пункту БПЛА типа "Молния", - отметил он.

"Когда такие дроны долетают, будь то БПЛА "Молния" эти, или FPV-дроны, то поражают любые цели, которые находятся на их пути. То есть страдают не только военные, но и преимущественно на сегодня гражданское население. Страдают автомобили, любая техника, коммунальная в том числе, и в целом инфраструктура города Константиновка", - добавил спикер.

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Запорожец предполагает, что когда российские войска продвинулись в застройке, особенно в многоэтажках населенного пункта Часов Яр, скорее всего, с 9-этажек они и применяют эти дроны.

"Так удобнее, ведь Часов Яр находится на высоте, поэтому активность увеличилась, учитывая и возможности скрытого передвижения за счет "зеленки" в том числе. За счет того, что это высота и легче управлять такими дронами и запускать их... увеличилась продолжительность света и суток дня... То есть, это ряд факторов, которые дают возможность противнику применять эту составляющую, а в целом именно на Краматорском направлении, если в общем, то именно БПЛА "Молния" враг чаще и применяет", - добавил он.

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