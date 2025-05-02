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Новости Бои за Часов Яр
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Россияне накапливают силы, технику и боеприпасы вблизи Часова Яра, - ОТГ "Луганск"

Враг собирает силы вблизи Часового Яра

Российские захватчики продолжают накапливать живую силу, военную технику и боеприпасы возле Часова Яра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Мы пытаемся достать до противника для того, чтобы сделать невозможным его эти действия, для того, чтобы не было накопления по крайней мере БК. Какая обученность личного состава пока не известно, пока его противник не задействовал. Но есть вероятность, что это будет более подготовленный личный состав для штурмовых действий с применением небольшого количества бронированной техники. И когда этот штурм будет - пока непонятно, почему-то враг выжидает, возможно какое-то "перемирие" для того, чтобы продолжить логистические мероприятия, то есть завершить подготовительный процесс для наступательных действий", - отметил он.

И рассказал, что барьером, который не дает россиянам наступать волнами и применять мототехнику, стали трубы канала Северский Донец - Донбасс. В районе города есть лишь небольшое количество маршрутов, по которым эта техника могла бы двигаться.

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Автор: 

Донецкая область (9718) боевые действия (4102) Часов Яр (338) Бахмутский район (402) война в Украине (4044) ОТГ Луганськ (36)


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Цікаво ця інформація щоб москалі встигли сховатися, а організувати прольоти, це мабуть важко
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02.05.2025 13:36 Ответить
У твоїй особі Україна втратила Македонського, а може і самого Бонопарта!
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02.05.2025 14:16 Ответить
чому такі новини завжди виглядають однаково... ворог щось там робить протягом тривалого часу... й що робити мені? пакувати валізи чи що? в нас сила силенна зброї, яка може доставати на різні дистанції й що з того? чому такі новини не виглядають якось так: ворог намагався накопичити сили, але йому це не вдалося...
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02.05.2025 14:10 Ответить
 
 