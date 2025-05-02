Россияне накапливают силы, технику и боеприпасы вблизи Часова Яра, - ОТГ "Луганск"

Российские захватчики продолжают накапливать живую силу, военную технику и боеприпасы возле Часова Яра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Мы пытаемся достать до противника для того, чтобы сделать невозможным его эти действия, для того, чтобы не было накопления по крайней мере БК. Какая обученность личного состава пока не известно, пока его противник не задействовал. Но есть вероятность, что это будет более подготовленный личный состав для штурмовых действий с применением небольшого количества бронированной техники. И когда этот штурм будет - пока непонятно, почему-то враг выжидает, возможно какое-то "перемирие" для того, чтобы продолжить логистические мероприятия, то есть завершить подготовительный процесс для наступательных действий", - отметил он.

И рассказал, что барьером, который не дает россиянам наступать волнами и применять мототехнику, стали трубы канала Северский Донец - Донбасс. В районе города есть лишь небольшое количество маршрутов, по которым эта техника могла бы двигаться.

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