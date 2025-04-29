В Торецке враг основные усилия сосредотачивает в северной части города, - ОТГ "Луганск"
Враг пытается проводить штурмовые действия на Торецком направлении, как в пешем порядке, так и с применением мототехники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.
По его словам, во время наступлений противник активно использует "зеленку". Под ее прикрытием начал активно перемещаться. Штурмовики буквально перебегают от дерева к дереву. К тому же увеличилось количество применения мототехники. Все это под аккомпанемент ударов дронов. Особенно - на оптоволокне.
"В районе Забалки (район Торецка - ред.) присутствовал на командном пункте. Видел, что сколько оптоволокна уже висит на деревьях. На солнце так эти струны бликуют, и если так в пучок собрать, то наверное там до ста единиц можно было бы точно насобирать. То есть враг активно увеличил использование оптоволокна", - рассказал спикер ОТГ " Луганск".
Накануне военные сообщили, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Россияне продолжают там активные штурмы.
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