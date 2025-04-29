РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Донецком направлении
151 0

В Торецке враг основные усилия сосредотачивает в северной части города, - ОТГ "Луганск"

Бои на Торецком направлении

Враг пытается проводить штурмовые действия на Торецком направлении, как в пешем порядке, так и с применением мототехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

По его словам, во время наступлений противник активно использует "зеленку". Под ее прикрытием начал активно перемещаться. Штурмовики буквально перебегают от дерева к дереву. К тому же увеличилось количество применения мототехники. Все это под аккомпанемент ударов дронов. Особенно - на оптоволокне.

"В районе Забалки (район Торецка - ред.) присутствовал на командном пункте. Видел, что сколько оптоволокна уже висит на деревьях. На солнце так эти струны бликуют, и если так в пучок собрать, то наверное там до ста единиц можно было бы точно насобирать. То есть враг активно увеличил использование оптоволокна", - рассказал спикер ОТГ " Луганск".

Накануне военные сообщили, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Россияне продолжают там активные штурмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне активно применяют мототехнику на фронте, - ОТГ "Луганск"

Автор: 

боевые действия (4086) война в Украине (3972) ОТГ Луганськ (35)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 