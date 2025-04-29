У Торецьку ворог основні зусилля зосереджує в північній частині міста, - ОТУ "Луганськ"

Ворог намагається проводити штурмові дії на Торецькому напрямку, як в пішому порядку, так й із застосуванням мототехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

За його словами, під час наступів противник активно використовує "зеленку". Під її прикриттям почав активно переміщуватись. Штурмовики буквально перебігають від дерева до дерева. До того ж збільшилася кількість застосування мототехніки. Все це під акомпанемент ударів дронів. Особливо - на оптоволокні.

"В районі Забалки (район Торецька - ред.) був присутній на командному пункті. Бачив, що скільки оптоволокна вже висить на деревах. На сонці так ці струни відблискують, і якщо так в жмут зібрати, то напевно там до ста одиниць можна було б точно назбирати. Тобто ворог активно збільшив використання оптоволокна", - розповів речник ОТУ "Луганськ".

Напередодні військові повідомили, що ситуація на Покровському та Торецькому напрямках залишається напруженою. Росіяни продовжують там активні штурми.

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