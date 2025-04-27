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Новини Бойові дії на сході
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Росіяни активно застосовують мототехніку на фронті, - ОТУ "Луганськ"

Росіяни активно застосовують мототехніку

Російські війська почали активно застосовувати мотоцикли на фронті, проводять навчання особового складу і ставлять високі ставки на те, що цей компонент принесе їм результати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець під час телеефіру.

"Навіть сам противник викладає навчання особового складу на мотоциклі - долання різного роду перешкод із застосуванням такої техніки, ділячись на різні ролі у групі. Тобто орієнтовно це 3-5 мотоциклів у групі за кількістю, де 1 – це той, на якому розміщений РЕБ, також є розмежування, наприклад, мотоцикліст-штурмовик, мотоцикліст-мінер, мотоцикліст, який буде задіяний у випадку евакуаційних заходів", - розповів речник.

За його словами, росіяни ставлять високі ставки на те, що цей компонент принесе їм у перспективі певні результати.

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"Але у цілому зрозуміло, що він (ворог. - Ред.) вдається до такої тактики у першу чергу через те, що важку броньовану техніку чи іншу броньовану складову ми активно знищуємо", - зауважив Запорожець.

Стосовно того, чи простежується у зоні їхньої відповідальності збільшення кількості мотоциклів, речник зазначив: однозначно їхня кількість збільшується, бо у ворога не вистачає броньованої техніки.

Запорожець наголосив, що лише на Сіверському напрямку за минулий тиждень було знищено до 100 одиниць мототехніки.

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"У цілому ворог намагається і на інших відтинках фронту застосовувати цю складову, але найбільше - саме у напрямку населеного пункту Білогорівка. Там активно знищенням мототехніки займається 81-ша окрема аеромобільна, але, з усім тим, і на інших напрямках теж ворог активно застосовує", - додав він.

Автор: 

армія рф (17419) бойові дії (3825) ОТУ Луганськ (34)


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27.04.2025 12:27 Відповісти
Мінувати потрібно - від міни хер втічеш
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27.04.2025 12:31 Відповісти
В Україні є чим відповісти на застосування сросіяками мототехніки на фронті,ВЕЧЕРНІМ ВІДОСІКОМ!!!!!
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27.04.2025 12:32 Відповісти
Ефективніше - коментами на Цензорі від ухилянтів.
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27.04.2025 12:49 Відповісти
Всі трофеї сюди - на внутрішній ринок.
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27.04.2025 12:39 Відповісти
Це їзда в один кінець.
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27.04.2025 12:57 Відповісти
В сущности смеху тут мало,мобильность таких групп очень высокая.Но зато они легкая добыча для пулеметчика и минометчика.Ну и мину с мотоцикла разглядеть не очень просто,скорее всего на скорости нереально.
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27.04.2025 13:11 Відповісти
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27.04.2025 13:36 Відповісти
 
 