Россияне активно применяют мототехнику на фронте, - ОТГ "Луганск"

Российские войска начали активно применять мотоциклы на фронте, проводят обучение личного состава и ставят высокие ставки на то, что этот компонент принесет им результаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец во время телеэфира.

"Даже сам противник преподает обучение личного состава на мотоцикле - преодоление разного рода препятствий с применением такой техники, делясь на разные роли в группе. То есть ориентировочно это 3-5 мотоциклов в группе по количеству, где 1 - это тот, на котором размещен РЭБ, также есть разграничение, например, мотоциклист-штурмовик, мотоциклист-минер, мотоциклист, который будет задействован в случае эвакуационных мероприятий", - рассказал спикер.

По его словам, россияне ставят высокие ставки на то, что этот компонент принесет им в перспективе определенные результаты.

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"Но в целом понятно, что он (враг. - Ред.) прибегает к такой тактике в первую очередь из-за того, что тяжелую бронированную технику или другую бронированную составляющую мы активно уничтожаем", - отметил Запорожец.

Относительно того, прослеживается ли в зоне их ответственности увеличение количества мотоциклов, спикер отметил: однозначно их количество увеличивается, потому что у врага не хватает бронированной техники.

Запорожец отметил, что только на Северском направлении за прошедшую неделю было уничтожено до 100 единиц мототехники.

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"В целом враг пытается и на других отрезках фронта применять эту составляющую, но больше всего - именно в направлении населенного пункта Белогоровка. Там активно уничтожением мототехники занимается 81-я отдельная аэромобильная, но, тем не менее, и на других направлениях тоже враг активно применяет", - добавил он.