Ворог намагається просуватися у бік Дніпропетровщини, проте без особливих успіхів, - ОСУВ "Хортиця"
Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках залишається напруженою. Росіяни продовжують там активні штурми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Більшість бойових зіткнень на фронті зараз припадає саме на ці напрямки. Росіяни жодного перемир’я собі не влаштовували — атаки тривають постійно", — підкреслив речник.
За його словами, противник також намагається просуватися у бік Дніпропетровської області.
"На Покровському напрямку спроби охопити місто з заходу зазнали поразки. Нині вони намагаються просуватися на півдні напрямку у бік Дніпропетровщини, але роблять це повільно і без особливих успіхів", — додав Віктор Трегубов.
Він наголосив, що хоча росіяни прагнули досягти певних результатів до 9 травня, їм цього не вдалося.
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