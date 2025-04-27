Ворог намагається просуватися у бік Дніпропетровщини, проте без особливих успіхів, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках залишається напруженою. Росіяни продовжують там активні штурми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Більшість бойових зіткнень на фронті зараз припадає саме на ці напрямки. Росіяни жодного перемир’я собі не влаштовували — атаки тривають постійно", — підкреслив речник.

За його словами, противник також намагається просуватися у бік Дніпропетровської області.

"На Покровському напрямку спроби охопити місто з заходу зазнали поразки. Нині вони намагаються просуватися на півдні напрямку у бік Дніпропетровщини, але роблять це повільно і без особливих успіхів", — додав Віктор Трегубов.

Він наголосив, що хоча росіяни прагнули досягти певних результатів до 9 травня, їм цього не вдалося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"