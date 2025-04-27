Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби російська армія атакувала українські позиції на кількох напрямках, однак успіху не мала.

Про це йдеться в оперативній інформації про перебіг бойових дій у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Харківському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Тоді як на Купʼянському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Нової Кругляківки та Загризового.

За даними ОСУВ, на Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Ольгівка, Липове, Зелена Долина, Ямполівка, Рідкодуб та Нове. Українські захисники відбили всі ворожі атаки, а також не допустили погіршення тактичного положення у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку, де противник атакував у районі Григорівки та Верхньокамʼянського, наші захисники також відбили ворожі штурмові дії.

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"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Щербинівки, Дачного, Кримського та Торецька. Усі штурмові дії ворога відбито, втрат наших позицій не допущено", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".



Також повідомляється, що на Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки та Андріївки. Наші захисники знищили щонайменше одинадцять мотоциклів разом із ворожими штурмовиками.

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На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря, Одрадного та Веселого. Противник атакував з застосуванням автомобільної та мототехніки. Наші оборонці знищили девʼять легкових авто, пʼятнадцять мотоциклів та сорок окупантів. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.