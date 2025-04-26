ЗСУ біля Багатиря відбили спробу прориву окупанітв на 18 мотоциклах та 10 авто, ліквідували 40 ворогів. ВIДЕО

26 квітня Сили оборони відбили спробу штурму окупантів біля населеного пункту Багатир Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

"26 квітня на прорив до населеного пункту Багатир, що на Донеччині, російське командування відправило штурмову колону з 18 мотоциклів та 10 автомобілів", - ідеться в повідомленні.

Відео: Тактична група "Вугледар"

Зазначається, що завдяки професійній роботі штабу з питань організації розвідки російських загарбників було завчасно виявлено, після чого по колоні противника завдали вогневе ураження.

"Тісна взаємодія між бригадами, правильна організація розвідки та чітке управління бойовими діями дало результат — наміри противника не здійснилися. З 18 мотоциклів було знищено 15, з 10 автомобілів — 9 уражено. Втрати окупантів у живій силі склали близько 40 осіб", — розповіли у ТГР "Вугледар".

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