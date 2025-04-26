ВСУ возле Богатыря отразили попытку прорыва оккупантов на 18 мотоциклах и 10 автомобилях, ликвидировали 40 врагов. ВИДЕО

26 апреля Силы обороны отразили попытку штурма оккупантов возле населенного пункта Богатырь Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

"26 апреля на прорыв к населенному пункту Богатырь, что в Донецкой области, российское командование отправило штурмовую колонну из 18 мотоциклов и 10 автомобилей", - говорится в сообщении.

Видео: Тактическая группа "Угледар"

Отмечается, что благодаря профессиональной работе штаба по вопросам организации разведки российских захватчиков было заблаговременно обнаружено, после чего по колонне противника нанесли огневое поражение.

"Тесное взаимодействие между бригадами, правильная организация разведки и четкое управление боевыми действиями дало результат - намерения противника не осуществились. Из 18 мотоциклов было уничтожено 15, из 10 автомобилей - 9 поражено. Потери оккупантов в живой силе составили около 40 человек", - рассказали в ТГР "Угледар".

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