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Новости Видео Бои на востоке Украины
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ВСУ возле Богатыря отразили попытку прорыва оккупантов на 18 мотоциклах и 10 автомобилях, ликвидировали 40 врагов. ВИДЕО

26 апреля Силы обороны отразили попытку штурма оккупантов возле населенного пункта Богатырь Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

"26 апреля на прорыв к населенному пункту Богатырь, что в Донецкой области, российское командование отправило штурмовую колонну из 18 мотоциклов и 10 автомобилей", - говорится в сообщении.

Видео: Тактическая группа "Угледар"

Отмечается, что благодаря профессиональной работе штаба по вопросам организации разведки российских захватчиков было заблаговременно обнаружено, после чего по колонне противника нанесли огневое поражение.

"Тесное взаимодействие между бригадами, правильная организация разведки и четкое управление боевыми действиями дало результат - намерения противника не осуществились. Из 18 мотоциклов было уничтожено 15, из 10 автомобилей - 9 поражено. Потери оккупантов в живой силе составили около 40 человек", - рассказали в ТГР "Угледар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ на мотоциклах пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (366) штурм (522) Донецкая область (9674) Волновахский район (214) Богатырь (9)


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Слава ЗСУ!
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26.04.2025 19:26 Ответить
Ой як файно "касетка лягла".... Любо-дорого подивитися....
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26.04.2025 19:29 Ответить
Лезут как колорады
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26.04.2025 20:23 Ответить
Явно їхали на підтанцьовку в концерті кобзона! На 47 секунді видно, як один з артистів виконує брейк-данс!
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26.04.2025 20:37 Ответить
Кого вони наштурм відпоавили? Бурятів чи українців із ТОТ. Відомо, що кацапня зажди воювала і воює нацменшинами.
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26.04.2025 20:53 Ответить
 
 