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Новости Бои на востоке Украины
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Войска РФ на мотоциклах пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя, - ОСГВ "Хортица"

Оккупант на мотоцикле

На Харьковском направлении за прошедшие сутки российская армия безуспешно проводила штурмовые действия в Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении штурмовые действия захватчиков наши защитники успешно отбили у Малой Шапковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

"На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Редкодуб и Новое. Штурмовые действия врага отражены, ухудшение тактического положения не допущено.

На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили продвижения врага вблизи Верхнекаменского", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года оккупанты потеряли на востоке Украины 885 танков, - ОСГВ "Хортица"

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в направлениях Ступочек, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Дачного и Торецка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

По данным ОСГВ "Хортица", на Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в направлениях Елизаветовки, Новоторецкого, Новоукраинки, Лысовки, Алексеевки, Новосергиевки, Шевченко и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено.

"На Новопавловском направлении противник на четырех мотоциклах пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. В результате огневого воздействия мототехника и вражеские пехотинцы уничтожены. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага", - резюмируют в ОСГВ "Хортица".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожена техника и личный состав врага во время попытки прорыва нашей обороны на Краматорском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (366) Донецкая область (9674) боевые действия (4065) Торецк (457) Часов Яр (330) Бахмутский район (389)


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"...прєслєдую прєступніка на матациклє..."))
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26.04.2025 10:31 Ответить
З мотоциклістами війна проста. Натягуєте провід через дорогу. На рівні підборіддя. І "Всадник без голови".
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26.04.2025 10:35 Ответить
А пару дней назад было сообщение, что они собираются десантироваться и штурмовать на велосипедах и самокатах со стартом с разбитого аэродрома в Энгельсе потому, что стадо ослов еще на откорме!!!
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26.04.2025 10:38 Ответить
Який московіт, не любить «бистрай єзди» до кабздона!
Мабуть, за оце лайно московське, у трампа з обВального кабінету, душа болить??
Це ж на них, «напали», Україна, Ічкерія, Грузія, Молдова, Абхазія, Нагірний Карабах, Сирія….??!
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26.04.2025 10:49 Ответить
Треба перейменувати місто в Стамбул.
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26.04.2025 10:57 Ответить
 
 