Войска РФ на мотоциклах пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя, - ОСГВ "Хортица"

На Харьковском направлении за прошедшие сутки российская армия безуспешно проводила штурмовые действия в Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении штурмовые действия захватчиков наши защитники успешно отбили у Малой Шапковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

"На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Редкодуб и Новое. Штурмовые действия врага отражены, ухудшение тактического положения не допущено.

На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили продвижения врага вблизи Верхнекаменского", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в направлениях Ступочек, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Дачного и Торецка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

По данным ОСГВ "Хортица", на Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в направлениях Елизаветовки, Новоторецкого, Новоукраинки, Лысовки, Алексеевки, Новосергиевки, Шевченко и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено.

"На Новопавловском направлении противник на четырех мотоциклах пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. В результате огневого воздействия мототехника и вражеские пехотинцы уничтожены. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага", - резюмируют в ОСГВ "Хортица".

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