С начала года оккупанты потеряли на востоке Украины 885 танков, - ОСГВ "Хортица"

С начала 2025 года армия РФ потеряла на востоке Украины 885 танков.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, за январь потери оккупантов составили 178 танков; за февраль - 294 ед.; за март - 234 ед; с 31.03.2025 по 07.04.2025 - 65 ед.; за остальные дни апреля - еще 114 ед.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала 2025 года российские оккупанты потеряли на фронте 1031 танк.