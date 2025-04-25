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Новости Потери врага
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С начала года оккупанты потеряли на востоке Украины 885 танков, - ОСГВ "Хортица"

танк, подбитый

С начала 2025 года армия РФ потеряла на востоке Украины 885 танков.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, за январь потери оккупантов составили 178 танков; за февраль - 294 ед.; за март - 234 ед; с 31.03.2025 по 07.04.2025 - 65 ед.; за остальные дни апреля - еще 114 ед.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала 2025 года российские оккупанты потеряли на фронте 1031 танк.

Автор: 

армия РФ (19249) танк (2256) ОСГВ Хортица (364) война в Украине (3940)


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Через це і колихання, у старого Трампа з оточенням щодо допомоги ******??
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25.04.2025 19:10 Ответить
Молодці! Одне запитання, скільки папашинці з цієї кількості знову відновили.
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25.04.2025 19:24 Ответить
З питаннями, до ветеринара-шойгу, він на них відповість!
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25.04.2025 19:35 Ответить
Нічєво, баби ісчо нарожают...
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25.04.2025 19:14 Ответить
Да, танки теряют свою былую мощь. На часі артилерия, дроны и ракеты...
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25.04.2025 19:17 Ответить
С начала года 1031 танк? Шота попахивает ******ом, по марафету рассказуюь, шо к них уже буханки кончились.
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25.04.2025 19:20 Ответить
А я, незважаючи на солідний вік і кохану дружину, мав секс з 98 молодими дівчатами. І це тільки за 1 квартал, не рахуючи квітня. Не знаю як пояснити. Напевно такий рік.
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25.04.2025 19:30 Ответить
 
 