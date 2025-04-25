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З початку року окупанти втратили на сході України 885 танків, - ОСУВ "Хортиця"
З початку 2025 року армія РФ втратила на сході України 885 танків.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Так, за січень втрати окупантів становили 178 танків.; за лютий – 294 од.; за березень – 234 од; з 31.03.2025 по 07.04.2025 – 65 од.; за інші дні квітня - ще 114 од.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку 2025 року російські окупанти втратили на фронті 1031 танк.
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