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Новини Втрати ворога
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З початку року окупанти втратили на сході України 885 танків, - ОСУВ "Хортиця"

танк,підбитий

З початку 2025 року армія РФ втратила на сході України 885 танків.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, за січень втрати окупантів становили 178 танків.; за лютий – 294 од.; за березень – 234 од; з 31.03.2025 по 07.04.2025 – 65 од.; за інші дні квітня - ще 114 од.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку 2025 року російські окупанти втратили на фронті 1031 танк.

Автор: 

армія рф (17409) танк (2067) ОСУВ Хортиця (371) війна в Україні (3975)


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Через це і колихання, у старого Трампа з оточенням щодо допомоги ******??
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25.04.2025 19:10 Відповісти
Молодці! Одне запитання, скільки папашинці з цієї кількості знову відновили.
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25.04.2025 19:24 Відповісти
З питаннями, до ветеринара-шойгу, він на них відповість!
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25.04.2025 19:35 Відповісти
і ще одне запитання... а скіко втратили території
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25.04.2025 20:13 Відповісти
Нічєво, баби ісчо нарожают...
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25.04.2025 19:14 Відповісти
Да, танки теряют свою былую мощь. На часі артилерия, дроны и ракеты...
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25.04.2025 19:17 Відповісти
С начала года 1031 танк? Шота попахивает ******ом, по марафету рассказуюь, шо к них уже буханки кончились.
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25.04.2025 19:20 Відповісти
А я, незважаючи на солідний вік і кохану дружину, мав секс з 98 молодими дівчатами. І це тільки за 1 квартал, не рахуючи квітня. Не знаю як пояснити. Напевно такий рік.
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25.04.2025 19:30 Відповісти
ніхірасє
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25.04.2025 20:30 Відповісти
 
 