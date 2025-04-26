Війська РФ на мотоциклах намагалися прорвати нашу оборону у районі Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківському напрямку упродовж минулої доби російська армія безуспішно проводила штурмові дії у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку штурмові дії загарбників наші захисники успішно відбили біля Малої Шапківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

"На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб та Нове. Штурмові дії ворога відбито, погіршення тактичного положення не допущено.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили просування ворога поблизу Верхньокамʼянського", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували у напрямках Ступочок, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Дачного та Торецька. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Новоторецького, Новоукраїнки, Лисівки, Олексіївки, Новосергіївки, Шевченка та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено.

"На Новопавлівському напрямку противник на чотирьох мотоциклах намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя. У результаті вогневого впливу мототехніка та ворожі піхотинці знищені. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога", - резюмують в ОСУВ "Хортиця".

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