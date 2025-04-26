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Новини Бої на сході України
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Війська РФ на мотоциклах намагалися прорвати нашу оборону у районі Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

Окупант на мотоциклі

На Харківському напрямку упродовж минулої доби російська армія безуспішно проводила штурмові дії у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку штурмові дії загарбників наші захисники успішно відбили біля Малої Шапківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

"На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб та Нове. Штурмові дії ворога відбито, погіршення тактичного положення не допущено.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили просування ворога поблизу Верхньокамʼянського", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку року окупанти втратили на сході України 885 танків, - ОСУВ "Хортиця"

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували у напрямках Ступочок, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Дачного та Торецька. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Новоторецького, Новоукраїнки, Лисівки, Олексіївки, Новосергіївки, Шевченка та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено.

"На Новопавлівському напрямку противник на чотирьох мотоциклах намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя. У результаті вогневого впливу мототехніка та ворожі піхотинці знищені. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога", - резюмують в ОСУВ "Хортиця".

Також читайте: Знищено техніку та особовий склад ворога під час спроби прориву нашої оборони на Краматорському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (373) Донецька область (8484) бойові дії (3820) Торецьк (466) Часів Яр (333) Бахмутський район (393)


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"...прєслєдую прєступніка на матациклє..."))
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26.04.2025 10:31 Відповісти
З мотоциклістами війна проста. Натягуєте провід через дорогу. На рівні підборіддя. І "Всадник без голови".
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26.04.2025 10:35 Відповісти
А пару дней назад было сообщение, что они собираются десантироваться и штурмовать на велосипедах и самокатах со стартом с разбитого аэродрома в Энгельсе потому, что стадо ослов еще на откорме!!!
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26.04.2025 10:38 Відповісти
Який московіт, не любить «бистрай єзди» до кабздона!
Мабуть, за оце лайно московське, у трампа з обВального кабінету, душа болить??
Це ж на них, «напали», Україна, Ічкерія, Грузія, Молдова, Абхазія, Нагірний Карабах, Сирія….??!
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26.04.2025 10:49 Відповісти
Треба перейменувати місто в Стамбул.
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26.04.2025 10:57 Відповісти
 
 