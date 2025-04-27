Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки российская армия атаковала украинские позиции на нескольких направлениях, однако успеха не имела.

Об этом говорится в оперативной информации о ходе боевых действий в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Харьковском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Тогда как на Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Новой Кругляковки и Загрызово.

По данным ОСГВ, на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Ольговка, Липовое, Зеленая Долина, Ямполовка, Редкодуб и Новое. Украинские защитники отбили все вражеские атаки, а также не допустили ухудшения тактического положения в Серебрянском лесничестве. На Северском направлении, где противник атаковал в районе Григорьевки и Верхнекаменского, наши защитники также отбили вражеские штурмовые действия.

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"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Предтечино, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Щербиновки, Дачного, Крымского и Торецка. Все штурмовые действия врага отбиты, потерь наших позиций не допущено", - рассказали в ОСГВ "Хортица".



Также сообщается, что на Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Променя, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергиевки и Андреевки. Наши защитники уничтожили по меньшей мере одиннадцать мотоциклов вместе с вражескими штурмовиками.

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На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Одрадного и Веселого. Противник атаковал с применением автомобильной и мототехники. Наши защитники уничтожили девять легковых авто, пятнадцать мотоциклов и сорок оккупантов. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.