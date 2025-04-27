Враг пытается продвигаться в сторону Днепропетровской области, однако без особого успеха, — ОСГВ "Хортица"
Ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Россияне продолжают там активные штурмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
"Большинство боевых столкновений на фронте сейчас приходится именно на эти направления. Россияне ни одного перемирия себе не устраивали - атаки продолжаются постоянно", - подчеркнул спикер.
По его словам, противник также пытается продвигаться в сторону Днепропетровской области.
"На Покровском направлении попытки охватить город с запада потерпели поражение. Сейчас они пытаются продвигаться на южном направлении в сторону Днепропетровщины, но делают это медленно и без особых успехов", - добавил Виктор Трегубов.
Он отметил, что хотя россияне стремились достичь определенных результатов до 9 мая, им этого не удалось.
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