Росіяни накопичують сили, техніку та боєприпаси поблизу Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

Російські загарбники продовжують накопичувати живу силу, військову техніку та боєприпаси біля Часового Яру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Ми намагаємось дістати до противника для того, щоб унеможливити його ці дії, для того, щоб не було накопичення принаймні БК. Яка навченість особового складу наразі не відома, поки його противник не задіював. Але є ймовірність, що це буде більш підготовлений особовий склад для штурмових дій із застосуванням невеликої кількості броньованої техніки. І коли цей штурм буде - наразі поки що незрозуміло, чомусь ворог вичікує, можливо якось "перемир'я" для того, щоб продовжити логістичні заходи, тобто завершити підготовчий процес для наступальних дій", - зазначив він.

Та розповів, що бар'єром, який не дає росіянам наступати хвилями та застосовувати мототехніку, стали труби каналу Сіверський Донець - Донбас. В районі міста є лише невелика кількість маршрутів, по яких ця техніка могла б рухатись.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Торецьку ворог основні зусилля зосереджує в північній частині міста, - ОТУ "Луганськ"