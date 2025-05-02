РФ активно випускає БПЛА "Молнія" по Костянтинівці, - ОТУ "Луганськ"

Російські окупаційні війська почали активно застосовувати для ударів по місту Костянтинівка безпілотниками "Молнія".

Про це розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Костянтинівка постійно знаходиться під авіаударами, артилерійськими ударами, з РСЗВ раз на тиждень стабільно, а то й частіше обстрілюється. Також активно ворог почав застосовувати по цьому населеному пункту БпЛА типу "Молнія", - зазначив він.

"Коли такі дрони долітають, чи то БпЛА "Молнія" ці, чи FPV-дрони, то вражають будь-які цілі, які знаходяться на їхньому шляху. Тобто страждають не тільки військові, а й переважно на сьогодні цивільне населення. Страждають автомобілі, будь-яка техніка, комунальна в тому числі, і в цілому інфраструктура міста Костянтинівка", - додав речник.

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Запорожець припускає, що коли російські війська просунулись у забудові, особливо у багатоповерхівках населеного пункту Часів Яр, скоріш за все, з 9-поверхівок вони і застосовують ці дрони.

"Так зручніше, адже Часів Яр знаходиться на висоті, тому активність збільшилась, враховуючи і можливості прихованого пересування за рахунок "зеленки" в тому числі. За рахунок того, що це висота і легше керувати такими дронами і запускати їх… збільшилась тривалість світла і доби дня... Тобто, це ряд факторів, які дають можливість противнику застосовувати цю складову, а в цілому саме на Краматорському напрямку, якщо у загальному, то саме БпЛА "Молнія" ворог частіше і застосовує", - додав він.

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