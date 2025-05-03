Наслідки масованих обстрілів Донеччини: четверо загиблих та вісім поранених, пошкоджено 132 цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували 19 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.

Про наслідки ворожих атак розповіли в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, влучання відбулись у таких населених пунктах: містах Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, селищі Олексієво-Дружківка, селах Гришине, Довга Балка, Золотий Колодязь, Іллінівка, Клинове, Нововодяне, Новохатське, Олександро-Калинове, Олексіївка, Осикове, Степанове, Шандриголове, Яблунівка.

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Унаслідок атак пошкоджено 132 цивільні об’єкти, з них 82 - житлові будинки.



На Новохатське Комарської громади росіяни скинули бомбу "УМПБ Д-30СН" – вбили трьох цивільних осіб, ще одну людину поранили. Руйнувань зазнали 7 приватних будинків.



По Клиновому Костянтинівської громади ворог вдарив бомбою "КАБ-250" – є загиблий, зруйновано приватний будинок.

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Костянтинівку окупанти атакували бомбою, артилерією та БПЛА – травмовано двох жителів, пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, 2 магазини, аптеку, кафе, заклад освіти, адмінбудівлю, виробничі цехи, критичну інфраструктуру.





Двоє поранених – у Покровську, пошкоджено цивільне авто. Ще двоє постраждалих – у Гришиному Покровської ТГ, пошкоджено адмінбудівлю. У Мирнограді зруйновано культову споруду. У Золотому Колодязі пошкоджень зазнали 5 приватних будинків.

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Краматорськ ворог обстріляв дронами, пошкодив 2 адмінбудівлі і 4 нежитлові приміщення. В Олексієво-Дружківці – 9 пошкоджених домогосподарств.



Іллінівська громада була під бомбовими атаками. В Олександро-Калиновому внаслідок влучання трьох бомб "КАБ-250" пошкоджено 1 багатоквартирний і 21 приватний будинки. Ще три бомби впали у Яблунівці, пошкоджено 15 осель.





Лиман Росія накрила з РСЗВ "Ураган" – руйнувань зазнали 19 приватних будинків, 16 господарських споруд, гараж. У Шандриголовому ворожі дрони пошкодили приватний будинок, господарську споруду та релігійний об’єкт.



Крім того, сьогодні після опівночі війська РФ атакували 8 населених пунктів: місто Білозерське, села Андріївка, Весела Гора, Райське, Самарське, Святогорівка, Софіївка, Шахове. Є поранений у Райському. Пошкоджено щонайменше 13 цивільних об’єктів – житлові будинки, заклади освіти, амбулаторія, фермерське господарство тощо.

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