З 5 травня на Донеччині діятимуть оновлені правила комендантської години
На Донеччині з 5 травня діятимуть оновлені правила комендантської години.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні голови Донецької ОДА від 01 травня.
- У населених пунктах, що розташовані за 10 км і менше від лінії фронту, комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00 наступної доби.
- У населених пунктах на відстані понад 10 км від лінії фронту — з 21:00 до 05:00.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар02.05.2025 20:11 Відповісти Мені подобається 0
Eugene Kibets #552539
показати весь коментар02.05.2025 20:25 Відповісти Мені подобається 0
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