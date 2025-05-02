УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11889 відвідувачів онлайн
Новини Комендантська година
725 2

З 5 травня на Донеччині діятимуть оновлені правила комендантської години

година,комендантська,годинник

На Донеччині з 5 травня діятимуть оновлені правила комендантської години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні голови Донецької ОДА від 01 травня.

  • У населених пунктах, що розташовані за 10 км і менше від лінії фронту, комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00 наступної доби.
  • У населених пунктах на відстані понад 10 км від лінії фронту — з 21:00 до 05:00.

Також читайте: Рашисти запровадили комендантську годину для дітей на окупованій Луганщині, - ОВА

Автор: 

комендантська година (266) Донецька область (8541)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там накопичилося стільки вати й зрадників що там потрібно вже проводити фільтраційні заходи щоб уникнути загибель наших Воїнів ЗСУ.
показати весь коментар
02.05.2025 20:11 Відповісти
Так и было же,что нового?
показати весь коментар
02.05.2025 20:25 Відповісти
 
 