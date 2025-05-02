З 5 травня на Донеччині діятимуть оновлені правила комендантської години

На Донеччині з 5 травня діятимуть оновлені правила комендантської години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні голови Донецької ОДА від 01 травня.

У населених пунктах, що розташовані за 10 км і менше від лінії фронту, комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00 наступної доби.

У населених пунктах на відстані понад 10 км від лінії фронту — з 21:00 до 05:00.

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