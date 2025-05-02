С 5 мая на Донетчине будут действовать обновленные правила комендантского часа

В Донецкой области с 5 мая будут действовать обновленные правила комендантского часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении главы Донецкой ОВА от 1 мая.

В населенных пунктах, расположенных в 10 км и менее от линии фронта, комендантский час продлится с 15:00 до 11:00 следующих суток.

В населенных пунктах на расстоянии более 10 км от линии фронта - с 21:00 до 05:00.

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