Росіяни атакували Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено будинки, лінії газопроводу та електромережі. ФОТОрепортаж

Російські війська сьогодні, 3 травня атакували "Смерчами", ФАБами та "Молніями" місто Костянтинівка в Донецькій області, унаслідок чого поранено людину, є руйнування.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують обстріли наших територій, руйнуючи інфраструктуру та завдаючи величезних збитків", - написав він.

Так, зазначається, що вранці ворог випустив 5 ракет з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Унаслідок цього обстрілу поранено одну цивільну особу, були пошкоджені фасади приватних будинків, лінії газопроводу та електромережі.

Також дивіться: Наслідки масованих обстрілів Донеччини: четверо загиблих та вісім поранених, пошкоджено 132 цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Пізніше, о 12:15 місто Костянтинівка зазнало ворожого авіаудару ФАБ-250, пошкоджені фасади приватних будинків, об’єкт інфраструктури.

Також читайте: РФ активно випускає БПЛА "Молнія" по Костянтинівці, - ОТУ "Луганськ"

Після опівдня з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл з використанням ударного БПЛА "Молнія-2". Пошкоджено фасад багатоповерхового будинку.







