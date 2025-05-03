Війська РФ ударили по 3 населених пунктах Донеччини: щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена. ФОТО
Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків. Друга жертва - 69-річний житель Комара.
"Також у Костянтинівці 1 людина отримала поранення, пошкоджено численні будинки. Вкотре закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", - резюмує очільник регіону.
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