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Новини Атака безпілотників на Київ Ракетна атака на Київ
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Сибіга про нічну атаку РФ: Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США

РФ атакувала Україну 7 травня. Реакція МЗС

Глава МЗС Андрій Сибіга прокоментував нічну атаку РФ на Київ, Запоріжжя та інші регіони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Росія знову завдає ударів по Києву. Гучна ніч у столиці України. Станом на зараз, двоє людей загинули, інші поранені, в тому числі четверо дітей, які отримали опіки. Росія також атакувала Запоріжжя та інші регіони.

Путін відповідає такими жорстокими ударами на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше. Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США", - йдеться в повідомленні.

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Сибіга закликав посилити тиск на РФ, щоб покласти край цьому терору.

"Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним. Це не "визволителі", а воєнні злочинці", - підсумував міністр.

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Нагадаємо, у ніч на 7 травня РФ здійснила комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі.

Також окупанти вдарили по Запоріжжю, постраждав чоловік.

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Автор: 

обстріл (28687) Сибіга Андрій (423)


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Топ коментарі
+5
****** клало на Трампона свій зморщеній висячий "омерзительний отросток"
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07.05.2025 09:13
+5
Він насміхається над потужним піаністом та його відсутністю балістичних ракет.
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07.05.2025 09:26
+3
Ніт! Пуйло казав що Трамп геній!!!
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07.05.2025 09:30
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****** клало на Трампона свій зморщеній висячий "омерзительний отросток"
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07.05.2025 09:13 Відповісти
Ніт! Пуйло казав що Трамп геній!!!
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07.05.2025 09:30 Відповісти
Ну якось не гоже про свого агента погано казати
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07.05.2025 09:37 Відповісти
Здається, що плєшпюрер патужно обгадивсь)))
Усю ніч у бункері сидів
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07.05.2025 09:17 Відповісти
Vladimir STOP.... давати трампону за щоку. Руде опудало знову промямлить що йому не сподобалася атака на Київ та продовжить шантажувати Україну.
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07.05.2025 09:22 Відповісти
Він насміхається над потужним піаністом та його відсутністю балістичних ракет.
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07.05.2025 09:26 Відповісти
Ну, тепер хай готує лижі, щоб доїхати до бункєра разом із сі
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07.05.2025 09:27 Відповісти
Можна подумати що він злізав з валізи, він в бункер, а по москві бігає його двійник
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07.05.2025 09:43 Відповісти
Відать тоже любітєль поржать...
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07.05.2025 09:35 Відповісти
Коли пишете про постраждалих, годиться це робити з пошаною. Один із проявів пошани - писати про них без граматичних помилок.

НЕ КАЖУТЬ по-українськи, ні 2 людини, ні 4 дитини ("Нагадаємо, у ніч на 7 травня […]").

І є ж вище цитата з заяви МЗС, де написано правильно: "двоє людей", "четверо дітей".

НЕ ТРЕБА перекладати з москалячої "2 человека", "2 ребенка" - бо то ганьба (особливо, коли москалі наших людей нищать - чи ви тут теж напишете "наших людин"?)
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07.05.2025 09:46 Відповісти
Самий час , Сабіга, провести лекції у кожній країні світу ЯК РАША ВКРАЛА ІСТОРИЮ УКРАЇНИ
Ні одна влада цього не робила із ЯКИСЬ ТОЛЕРАНТНІХ міркувань по відношенню до ціх болотних дикунів. І мабуть тому ще є країни які вірять кацапам у їхні казки про націзм в Україні
Ваша задача зараз ці казки роздовбати. Лекції мають читатися на мовах країн . Читання провести у посольствах для дипломатів, у універах для студентів , бажано в парламентах країн і на тв .
поверніть московіі іі болотну історію
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07.05.2025 11:21 Відповісти
 
 