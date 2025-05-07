Сибіга про нічну атаку РФ: Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США
Глава МЗС Андрій Сибіга прокоментував нічну атаку РФ на Київ, Запоріжжя та інші регіони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Росія знову завдає ударів по Києву. Гучна ніч у столиці України. Станом на зараз, двоє людей загинули, інші поранені, в тому числі четверо дітей, які отримали опіки. Росія також атакувала Запоріжжя та інші регіони.
Путін відповідає такими жорстокими ударами на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше. Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США", - йдеться в повідомленні.
Сибіга закликав посилити тиск на РФ, щоб покласти край цьому терору.
"Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним. Це не "визволителі", а воєнні злочинці", - підсумував міністр.
Нагадаємо, у ніч на 7 травня РФ здійснила комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі.
Також окупанти вдарили по Запоріжжю, постраждав чоловік.
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Усю ніч у бункері сидів
НЕ КАЖУТЬ по-українськи, ні 2 людини, ні 4 дитини ("Нагадаємо, у ніч на 7 травня […]").
І є ж вище цитата з заяви МЗС, де написано правильно: "двоє людей", "четверо дітей".
НЕ ТРЕБА перекладати з москалячої "2 человека", "2 ребенка" - бо то ганьба (особливо, коли москалі наших людей нищать - чи ви тут теж напишете "наших людин"?)
Ні одна влада цього не робила із ЯКИСЬ ТОЛЕРАНТНІХ міркувань по відношенню до ціх болотних дикунів. І мабуть тому ще є країни які вірять кацапам у їхні казки про націзм в Україні
Ваша задача зараз ці казки роздовбати. Лекції мають читатися на мовах країн . Читання провести у посольствах для дипломатів, у універах для студентів , бажано в парламентах країн і на тв .
поверніть московіі іі болотну історію