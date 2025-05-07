РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: поранено 8 осіб, пошкоджено десяток будинків. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини. Окупанти били КАБами, дроном-камікадзе та артилерією.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, ввечері 6 травня війська РФ поцілили КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення дістали 8 осіб, їх госпіталізували, двоє - у важкому стані.
Пошкоджено 12 приватних будинків, газогін та лінію електропередач.
Також рашисти вдарили по Нікопольському району, а саме по Нікополю та Покровській громаді, застосувавши дрон-камікадзе та артилерію.
Наразі інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар07.05.2025 08:51 Відповісти Мені подобається 1
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