РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: поранено 8 осіб, пошкоджено десяток будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини. Окупанти били КАБами, дроном-камікадзе та артилерією.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, ввечері 6 травня війська РФ поцілили КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення дістали 8 осіб, їх госпіталізували, двоє - у важкому стані.

Пошкоджено 12 приватних будинків, газогін та лінію електропередач.

Також рашисти вдарили по Нікопольському району, а саме по Нікополю та Покровській громаді, застосувавши дрон-камікадзе та артилерію.

Наразі інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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