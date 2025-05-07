УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12219 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
480 1

РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: поранено 8 осіб, пошкоджено десяток будинків. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини. Окупанти били КАБами, дроном-камікадзе та артилерією.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, ввечері 6 травня війська РФ поцілили КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення дістали 8 осіб, їх госпіталізували, двоє - у важкому стані.

Пошкоджено 12 приватних будинків, газогін та лінію електропередач.

Також рашисти вдарили по Нікопольському району, а саме по Нікополю та Покровській громаді, застосувавши дрон-камікадзе та артилерію.

Наразі інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Дивіться: Рашисти масовано атакували "шахедами" Слов’янськ: влучання у промислову зону. ВIДЕО

Обстріли Дніпропетровщини військами РФ 6 травня 2025 року
Обстріли Дніпропетровщини військами РФ 6 травня 2025 року
Обстріли Дніпропетровщини військами РФ 6 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (28687) КАБ (366) Дніпропетровська область (3771) Синельниківський район (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось пояснить чому орки з Донецька і Луганська спокійно сплять вночі , хоч там зосереджені як військові казарми так і логістика ворога ,в той час як ворог щоночі знищує наші міста і села ? я вже не кажу про міста рф.
показати весь коментар
07.05.2025 08:51 Відповісти
 
 