РФ нанесла удар КАБами по Днепропетровщине: ранены 8 человек, повреждены десятки домов. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли два района Днепропетровщины. Оккупанты били КАБами, дроном-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, вечером 6 мая войска РФ попали КАБами по Покровской громаде Синельниковского района. Ранения получили 8 человек, их госпитализировали, двое - в тяжелом состоянии.

Повреждены 12 частных домов, газопровод и линия электропередач.

Также рашисты ударили по Никопольскому району, а именно - по Никополю и Покровской громаде, применив дрон-камикадзе и артиллерию.

В данное время информация о последствиях обстрела уточняется.

Смотрите: Рашисты массированно атаковали "шахедами" Славянск: попадание в промышленную зону. ВИДЕО





