РФ нанесла удар КАБами по Днепропетровщине: ранены 8 человек, повреждены десятки домов. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли два района Днепропетровщины. Оккупанты били КАБами, дроном-камикадзе и артиллерией.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, вечером 6 мая войска РФ попали КАБами по Покровской громаде Синельниковского района. Ранения получили 8 человек, их госпитализировали, двое - в тяжелом состоянии.
Повреждены 12 частных домов, газопровод и линия электропередач.
Также рашисты ударили по Никопольскому району, а именно - по Никополю и Покровской громаде, применив дрон-камикадзе и артиллерию.
В данное время информация о последствиях обстрела уточняется.
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