Зеленський про атаку по Києву: Тільки посилення тиску та санкції для РФ зможуть дати дорогу дипломатії
Росія в ніч проти 7 травня здійснила чергову масштабну атаку на Україну, випустивши чотири балістичні ракети та 142 ударні дрони, половина з яких - типу "Шахед".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент.
Окрім Києва, удари фіксувалися у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Херсонській та Дніпропетровській областях. На Сумщині, зокрема у селі Велика Чернеччина, після обстрілу російською балістикою ворог почав скидати авіабомби саме під час рятувальних робіт.
"Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру", - наголосив Зеленський.
Він подякував партнерам за підтримку, зокрема у сфері протиповітряної оборони, і підкреслив: агресор має відповісти за скоєне.
Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.
Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".
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Це воно про іран, китай, кндр?...
Це якщо нікуя не хочеш робити, можна просто волати про посилення санкцій. У будь якої незрозумілій ситуації закликай посилити санкції на рф.
На 4й рік війни можна було вже випробувати по мацкві гіперзвукову ракету. А ти не можеш налагодити виробництво ракет за технологією 60х років.