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Новини Атака безпілотників на Київ Ракетна атака на Київ
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Зеленський про атаку по Києву: Тільки посилення тиску та санкції для РФ зможуть дати дорогу дипломатії

Зеленський поговорив із Карні

Росія в ніч проти 7 травня здійснила чергову масштабну атаку на Україну, випустивши чотири балістичні ракети та 142 ударні дрони, половина з яких - типу "Шахед".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент. 

Окрім Києва, удари фіксувалися у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Херсонській та Дніпропетровській областях. На Сумщині, зокрема у селі Велика Чернеччина, після обстрілу російською балістикою ворог почав скидати авіабомби саме під час рятувальних робіт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів. ФОТОрепортаж

"Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру", - наголосив Зеленський.

Він подякував партнерам за підтримку, зокрема у сфері протиповітряної оборони, і підкреслив: агресор має відповісти за скоєне.

Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічну атаку РФ: Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) обстріл (28687)


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Топ коментарі
+7
Іди у відставку підар тупорилий, тільки уряд національного порятунку спасіння України.
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07.05.2025 11:02
+4
******, наплювати на Українців, тому він і дав команду зеленському з оточенням Оманських помічників ригоАНАЛІВ, не проводити атак московії, поки він проводить своє побєдобєсіє!
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07.05.2025 11:03
+4
Ось і відосик від гундосика ....🤮🤮🤮
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07.05.2025 11:03
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"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру" Джерело: https://censor.net/ua/n3550847

Це воно про іран, китай, кндр?...
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07.05.2025 11:02 Відповісти
Іди у відставку підар тупорилий, тільки уряд національного порятунку спасіння України.
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07.05.2025 11:02 Відповісти
Так нема того, хто б возглавил цей уряд.
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07.05.2025 11:16 Відповісти
Порядних людей в Україні більшість, тому не пишіть маячню.
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07.05.2025 11:18 Відповісти
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав віслюк Зеленський своїй отарі 73% 18.02.22
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07.05.2025 11:26 Відповісти
Цих істот всього 38%,відрижка совдєпівська, потрібен тест ідіота перед тим як надати право голосу.
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07.05.2025 11:33 Відповісти
******, наплювати на Українців, тому він і дав команду зеленському з оточенням Оманських помічників ригоАНАЛІВ, не проводити атак московії, поки він проводить своє побєдобєсіє!
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07.05.2025 11:03 Відповісти
Ось і відосик від гундосика ....🤮🤮🤮
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07.05.2025 11:03 Відповісти
Ця влада про гідну відповідь навіть говорити перестала
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07.05.2025 11:08 Відповісти
Дипломатії чи клоунаді ?
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07.05.2025 11:10 Відповісти
Абрамович керує, а Зеленський виконує.
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07.05.2025 11:19 Відповісти
Санкції проти балістичних ракет? Потужно, потужно!
Це якщо нікуя не хочеш робити, можна просто волати про посилення санкцій. У будь якої незрозумілій ситуації закликай посилити санкції на рф.
На 4й рік війни можна було вже випробувати по мацкві гіперзвукову ракету. А ти не можеш налагодити виробництво ракет за технологією 60х років.
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07.05.2025 11:36 Відповісти
 
 