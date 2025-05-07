Зеленський про атаку по Києву: Тільки посилення тиску та санкції для РФ зможуть дати дорогу дипломатії

Росія в ніч проти 7 травня здійснила чергову масштабну атаку на Україну, випустивши чотири балістичні ракети та 142 ударні дрони, половина з яких - типу "Шахед".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент.

Окрім Києва, удари фіксувалися у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Херсонській та Дніпропетровській областях. На Сумщині, зокрема у селі Велика Чернеччина, після обстрілу російською балістикою ворог почав скидати авіабомби саме під час рятувальних робіт.

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"Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру", - наголосив Зеленський.

Він подякував партнерам за підтримку, зокрема у сфері протиповітряної оборони, і підкреслив: агресор має відповісти за скоєне.

Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".

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