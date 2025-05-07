РФ скинула авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: загинули дві жінки. ФОТОрепортаж

7 травня російські окупанти завдали удару по селу Олександро-Калинове в Іллінівській громаді Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на село 2 авіабомби, убили двох жінок 47 і 67 років. Пошкоджено 6 приватних будинків", - зазначив Філашкін.







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