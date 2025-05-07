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Новини Фото Обстріли Донеччини
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РФ скинула авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: загинули дві жінки. ФОТОрепортаж

7 травня російські окупанти завдали удару по селу Олександро-Калинове в Іллінівській громаді Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на село 2 авіабомби, убили двох жінок 47 і 67 років. Пошкоджено 6 приватних будинків", - зазначив Філашкін.

РФ скинула авіабомби на село Олександро-Калинове
РФ скинула авіабомби на село Олександро-Калинове
РФ скинула авіабомби на село Олександро-Калинове

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Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586) Краматорський район (271) Олександро-Калинове (4)


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Чи є ще в світі мерзеніше і огидніше рашиських варварів і огидного "русского мира"ні немає ,коли ви суки виздихвєте здичавіла орда ?
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07.05.2025 15:38 Відповісти
 
 