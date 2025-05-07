РФ сбросила авиабомбы на Александро-Калиново на Донетчине: погибли две женщины. ФОТОрепортаж

7 мая российские оккупанты нанесли удар по селу Александро-Калиново в Ильиновской громаде Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне сбросили на село 2 авиабомбы, убили двух женщин 47 и 67 лет. Повреждены 6 частных домов", - отметил Филашкин.







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