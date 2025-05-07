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РФ сбросила авиабомбы на Александро-Калиново на Донетчине: погибли две женщины. ФОТОрепортаж

7 мая российские оккупанты нанесли удар по селу Александро-Калиново в Ильиновской громаде Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне сбросили на село 2 авиабомбы, убили двух женщин 47 и 67 лет. Повреждены 6 частных домов", - отметил Филашкин.

РФ сбросила авиабомбы на село Александро-Калиново
РФ сбросила авиабомбы на село Александро-Калиново
РФ сбросила авиабомбы на село Александро-Калиново

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обстрел (27379) Донецкая область (9775) Краматорский район (270) Олександро (3)


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Чи є ще в світі мерзеніше і огидніше рашиських варварів і огидного "русского мира"ні немає ,коли ви суки виздихвєте здичавіла орда ?
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07.05.2025 15:38 Ответить
 
 