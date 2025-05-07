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Сегодняшняя ночная атака была нетипичной, - Воздушные силы

Обстрел 7 мая 2025 года. Игнат указал на особенности

Российские войска в ночь на 7 мая 2025 года совершили нетипичную воздушную атаку, которая происходила в несколько волн.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня такая нетипичная атака, потому что несколько волн атак произошло. Со вчерашнего вечера, примерно в 20:30, началась атака с разных направлений враг атакует. Это и с северных российских областей - Курск, Брянск, традиционно Миллерово, - а также оккупированная территория и Ростовская область. Оттуда обычно атакуют традиционно "шахедами", площадки пуска могут быть там разными. Понятно, что с подвижных платформ могут выпускаться ударные БПЛА. И вот сегодня одна из таких атак состоялась по нашему государству", - отметил он.

По словам Игната, россияне выпускают одновременно и ударные БпЛА, и дроны-имитаторы, чтобы усложнить Воздушным силам и Силам обороны воздушную обстановку и сбивание настоящих "шахедов".

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Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

ПВО уничтожила 2 из 5 баллистических ракет и 81 "Шахед"

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Автор: 

обстрел (27379) ПВО (2778) Воздушные силы (2336) Игнат Юрий (593)


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07.05.2025 16:07 Ответить
В нас влада з 2019 не типова!
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07.05.2025 16:14 Ответить
Шось на кшталт атипової пневмонії?
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07.05.2025 16:17 Ответить
Так ничего и не понял - в чём "нетипичность"?
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07.05.2025 16:18 Ответить
чому ми не запускаємо дрони імітатори, хоча б через день, а краще рандомно... з гівна й палок, нехай кацапи напружуються щодня, а не тільки на параді...
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07.05.2025 16:22 Ответить
Де його взяти, гімно і палки? В нас тільки дорогі компоненти з Китаю.
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07.05.2025 16:28 Ответить
У опі того гівна на мільйон дронів вистачить.
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07.05.2025 16:52 Ответить
 
 