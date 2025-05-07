Сегодняшняя ночная атака была нетипичной, - Воздушные силы

Российские войска в ночь на 7 мая 2025 года совершили нетипичную воздушную атаку, которая происходила в несколько волн.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня такая нетипичная атака, потому что несколько волн атак произошло. Со вчерашнего вечера, примерно в 20:30, началась атака с разных направлений враг атакует. Это и с северных российских областей - Курск, Брянск, традиционно Миллерово, - а также оккупированная территория и Ростовская область. Оттуда обычно атакуют традиционно "шахедами", площадки пуска могут быть там разными. Понятно, что с подвижных платформ могут выпускаться ударные БПЛА. И вот сегодня одна из таких атак состоялась по нашему государству", - отметил он.

По словам Игната, россияне выпускают одновременно и ударные БпЛА, и дроны-имитаторы, чтобы усложнить Воздушным силам и Силам обороны воздушную обстановку и сбивание настоящих "шахедов".

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Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

ПВО уничтожила 2 из 5 баллистических ракет и 81 "Шахед"

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