Сегодняшняя ночная атака была нетипичной, - Воздушные силы
Российские войска в ночь на 7 мая 2025 года совершили нетипичную воздушную атаку, которая происходила в несколько волн.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня такая нетипичная атака, потому что несколько волн атак произошло. Со вчерашнего вечера, примерно в 20:30, началась атака с разных направлений враг атакует. Это и с северных российских областей - Курск, Брянск, традиционно Миллерово, - а также оккупированная территория и Ростовская область. Оттуда обычно атакуют традиционно "шахедами", площадки пуска могут быть там разными. Понятно, что с подвижных платформ могут выпускаться ударные БПЛА. И вот сегодня одна из таких атак состоялась по нашему государству", - отметил он.
По словам Игната, россияне выпускают одновременно и ударные БпЛА, и дроны-имитаторы, чтобы усложнить Воздушным силам и Силам обороны воздушную обстановку и сбивание настоящих "шахедов".
Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.
Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".
ПВО уничтожила 2 из 5 баллистических ракет и 81 "Шахед"
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