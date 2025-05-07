ПВО уничтожила 2 из 5 баллистических ракет и 81 "Шахед", еще 64 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
С 20.30 6 мая по 13.30 7 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также осуществила несколько волн атак 187 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 14:30 подтверждено уничтожение двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов). 64 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий), сообщили в командовании.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Житомирщина, Донецкая область и Запорожье.
Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.
Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".
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