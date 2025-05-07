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ПВО уничтожила 2 из 5 баллистических ракет и 81 "Шахед", еще 64 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С 20.30 6 мая по 13.30 7 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также осуществила несколько волн атак 187 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14:30 подтверждено уничтожение двух баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов). 64 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий), сообщили в командовании.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Житомирщина, Донецкая область и Запорожье.

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Обстрел Украины 7 мая: ПВО сбила 2 ракеты и 81 БПЛА

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

Автор: 

ПВО (2778) Воздушные силы (2336) баллистические ракеты (383) Шахед (1046)


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