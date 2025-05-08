РФ не запускала "шахеды" ночью, но била КАБами, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
С начала суток в воздушном пространстве не было зафиксировано применение ракет или беспилотников российскими войсками.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
При этом с 14:30 по 20:30 7 мая (третья волна атаки) РФ выпустила 31 беспилотник различных типов из района Миллерово - РФ.
"Подтверждено сбивание 20 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны. 6 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадала Черкасская область", - говорится в сообщении.
В течение ночи российские оккупанты активизировали удары тактической авиацией с применением управляемых авиабомб по Сумской области.
Напомним, 8 мая 2025 года кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о начале "перемирия" ко Дню победы.
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Чи наші "боневтіки" вже стали на коліна і домовилися не бити по москалям?
Однако дронов над Украиной ночью замечено не было.
Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.
То нахіба нам таке "перемир'я"?