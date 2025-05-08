РФ не запускала "шахеды" ночью, но била КАБами, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С начала суток в воздушном пространстве не было зафиксировано применение ракет или беспилотников российскими войсками.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

При этом с 14:30 по 20:30 7 мая (третья волна атаки) РФ выпустила 31 беспилотник различных типов из района Миллерово - РФ.

"Подтверждено сбивание 20 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны. 6 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).



Вследствие вражеской атаки пострадала Черкасская область", - говорится в сообщении.

В течение ночи российские оккупанты активизировали удары тактической авиацией с применением управляемых авиабомб по Сумской области.

Напомним, 8 мая 2025 года кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о начале "перемирия" ко Дню победы.

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