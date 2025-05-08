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РФ не запускала "шахеды" ночью, но била КАБами, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

РФ не атаковала шахедами 8 мая 2025 года

С начала суток в воздушном пространстве не было зафиксировано применение ракет или беспилотников российскими войсками.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

При этом с 14:30 по 20:30 7 мая (третья волна атаки) РФ выпустила 31 беспилотник различных типов из района Миллерово - РФ.

"Подтверждено сбивание 20 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны. 6 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадала Черкасская область", - говорится в сообщении.

В течение ночи российские оккупанты активизировали удары тактической авиацией с применением управляемых авиабомб по Сумской области.

Напомним, 8 мая 2025 года кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о начале "перемирия" ко Дню победы.

Читайте: Сегодняшняя ночная атака была нетипичной, - Воздушные силы

Атак шахидов 8 мая 2025 года не было

Автор: 

обстрел (27379) ПВО (2783) Шахед (1056) война в Украине (4147)


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Топ комментарии
+3
То, тіпа, не порушення "одностороннього перемир'я"?????
Чи наші "боневтіки" вже стали на коліна і домовилися не бити по москалям?
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08.05.2025 09:08
+2
Так шо, зелена чмоня втіхаря оголосило переміріє? З путіним домовився в сортирі Адміністрації, зі спутнікового телефона, що з дупи дістав Ермак?
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08.05.2025 09:20
+2
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:40
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Правила форума Совет форумчан
То, тіпа, не порушення "одностороннього перемир'я"?????
Чи наші "боневтіки" вже стали на коліна і домовилися не бити по москалям?
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08.05.2025 09:08 Ответить
Так, зелупа погодився на ху#ловське перемир'я, чого і слід було очікувати....
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08.05.2025 09:21 Ответить
Ну КАБи це ж другоє? Це ж тіпа конхвєт? Рашистам зараз вигідно влаштувати перемир'я для дронів. А КАБами Україна все одно не дістане до моцкви і інших рашистських міст
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08.05.2025 09:14 Ответить
Так шо, зелена чмоня втіхаря оголосило переміріє? З путіним домовився в сортирі Адміністрації, зі спутнікового телефона, що з дупи дістав Ермак?
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08.05.2025 09:20 Ответить
Верховный оркокомандуюший объявил перемирие и тут же разбомбил КАБами многоэтажный жилой дом в Константиновке Сумской области.

Однако дронов над Украиной ночью замечено не было.

Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.
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08.05.2025 09:25 Ответить
Кілька днів шлюхедів не буде, а потім прилетять всі 3-4 сотні?
То нахіба нам таке "перемир'я"?
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08.05.2025 09:35 Ответить
Нам теж треба так само.
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08.05.2025 10:14 Ответить
а эта другоэ ви непанимаете....
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08.05.2025 09:38 Ответить
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:40 Ответить
Я так розумію і Сили Оборони України не запускали дрони по московії, випалюючи військову інфраструктуру. Унікальне вікно можливостей саме зараз...
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08.05.2025 09:44 Ответить
Копят на 9мая.
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08.05.2025 10:50 Ответить
 
 