Ворог атакує "Шахедами: у Києві та на Київщині працювала ППО, наразі є загроза для Житомира

Під ранок 11 травня 2025 року війська РФ атакували Київ та Київську область ударними "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА та Київської ОВА.

Над територією столиці та Київщини працювали сили ППО.

"На околицях Києва триває бойова робота розрахунків ППО по ворожих повітряних цілях. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - додавали Київській ОВА.

Інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає.

За даними Повітряних сил, наразі є дрогова загроза для Житомира.