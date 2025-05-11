УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
Ворог атакує "Шахедами: у Києві та на Київщині працювала ППО, наразі є загроза для Житомира

шахед над Києвом

Під ранок 11 травня 2025 року війська РФ атакували Київ та Київську область ударними "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА та Київської ОВА.

Над територією столиці та Київщини працювали сили ППО.

"На околицях Києва триває бойова робота розрахунків ППО по ворожих повітряних цілях. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - додавали Київській ОВА.

Також читайте: У Конгресі США показали збитий іранський "Шахед", яким РФ атакувала Україну. ФОТО

Інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає.

За даними Повітряних сил, наразі є дрогова загроза для Житомира.

Житомир (593) Київ (20024) Київська область (4190) Повітряні сили (2942) Повітряні атаки на Київ (915) Шахед (1389) Житомирська область (1304) Житомирський район (32)
Ми ще ніколи не були так близько до миру.(с).
11.05.2025 07:17 Відповісти
Загроза для Житомира виправдена. Пишуть про вибухи та дим у передмісті.
11.05.2025 07:30 Відповісти
Вот и ответ.... ну или, хотят посмотреть на реакцию всех тех, кто последние дни припирал ***** словами о прекращении огня на 30 дней
11.05.2025 07:35 Відповісти
Де відповідь???
11.05.2025 07:40 Відповісти
Ми терпіли у цій війні.
11.05.2025 10:33 Відповісти
Знову інформація надійшла про вибухи у Житомирі. Пожежа.
11.05.2025 07:57 Відповісти
А у нас "перемир'я"...😡
11.05.2025 08:07 Відповісти
Спонукають нас до миру - шоб ми не сумнівались
11.05.2025 08:39 Відповісти
Це ж мир па-путінські та по-трампівськи.
11.05.2025 10:32 Відповісти
 
 