Рашисты ударили "шахедами" по Конотопскому району: вспыхнули пожары, повреждены нежилые помещения. ФОТО

Спасатели ликвидировали последствия атаки вражеских беспилотников на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, утром 11 мая несколько российских беспилотников атаковали Поповскую громаду Конотопского район.

По данным ГСЧС, повреждены нежилые помещения, возникли пожары.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали обнаруженные очаги горения.

Территория, по которой был нанесен удар, обследована. Информация о травмированных не поступала.

Ранее в Воздушных силах информировали, что всего уничтожено 60 "шахедов" из 108, еще 41 дрон - локально потерян.