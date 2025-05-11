1 005 4
Уничтожено 60 "шахедов" из 108, еще 41 дрон локационно потерян, - Воздушные силы
В ночь на 11 мая войска РФ атаковали Украину 108 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
41 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).
По данным Воздушных сил, в результате вражеской атаки пострадала Сумщина.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за вражеской атаки пострадала также Киевщина.
⚡️Вранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Попівську громаду. Пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі.
