Уничтожено 60 "шахедов" из 108, еще 41 дрон локационно потерян, - Воздушные силы

В ночь на 11 мая войска РФ атаковали Украину 108 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

41 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

По данным Воздушных сил, в результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за вражеской атаки пострадала также Киевщина.