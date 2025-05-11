РУС
Новости
1 005 4

Уничтожено 60 "шахедов" из 108, еще 41 дрон локационно потерян, - Воздушные силы

Уничтожен Шахед

В ночь на 11 мая войска РФ атаковали Украину 108 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Рашисты атаковали Днепропетровщину: повреждена ферма на Синельниковщине, на Никопольщине под ударом гражданская инфраструктура

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

41 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

По данным Воздушных сил, в результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за вражеской атаки пострадала также Киевщина.

Автор: 

ПВО (3024) Воздушные силы (2601) Шахед (1384)
Перемир'я по мокшанськи закінчилось!!!
показать весь комментарий
11.05.2025 10:15 Ответить
Росіяни атакували БпЛА Попівську громаду, Конотопського району: є пошкодження

⚡️Вранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Попівську громаду. Пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:16 Ответить
А в зермаків перемир'я....😡
показать весь комментарий
11.05.2025 10:44 Ответить
"Потужно"
А де відповідь?
показать весь комментарий
11.05.2025 11:45 Ответить
 
 