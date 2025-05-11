РУС
Рашисты атаковали Днепропетровщину: повреждена ферма в Синельниковском районе, в Никопольском районе под ударом - гражданская инфраструктура

Обстрелы Днепропетровской области 10 мая

В ночь на воскресенье, 11 мая 2025 года, войска РФ атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 2 "шахеда" сбили защитники неба.

Впрочем, из-за атаки в Украинской громаде, что на Синельниковщине, разбиты окна на одной из ферм.

"Громко в районе, а именно в Новопавловской громаде, было и вчера. По ней противник ударил КАБами. Какой ущерб нанес, выясняют специалисты.

Не прекращали россияне и террор Никопольщины. Досталось Мировской, Покровской и Марганецкой громадам. По ним целились из тяжелой артиллерии, РСЗО "Град", fpv-дронами. В результате там поврежден частный дом. Другие территории обследуют", - говорится в сообщении.

Также Лысак информирует, что везде обошлось без пострадавших.

"В области продолжается воздушная тревога. Позаботьтесь о безопасности - своей и близких", - подчеркивает глава региона.

