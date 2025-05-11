Рашисти атакували Дніпропетровщину: пошкоджено ферму на Синельниківщині, на Нікопольщині під ударом цивільна інфраструктура

У ніч проти неділі, 11 травня 2025 року, війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 2 "Шахеди" збили оборонці неба.

Втім, через атаку в Українській громаді, що на Синельниківщині, потрощено вікна на одній з ферм.

"Гучно в районі, а саме у Новопавлівській громаді, було і вчора. По ній противник вдарив КАБами. Яких збитків завдав, з'ясовують фахівці.

Не припиняли росіяни й терор Нікопольщини. Дісталося Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. По них цілили з важкої артилерії, РСЗВ "Град", fpv-дронами. В результаті там понівечений приватний будинок. Інші території обстежують", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак інформує, що всюди минулося без постраждалих.

"В області триває повітряна тривога. Подбайте про безпеку - свою та близьких", - наголошує очільник регіону.