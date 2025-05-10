Росіяни атакували Нікопольщину й Синельниківщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємство, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 травня російські війська били по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається росіяни цілили по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Били по Нікополю, Марганецькій і Мирівській громадах.



Унаслідок російських атак постраждала 62-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.



Крім того, пошкоджені 4 приватні будинки. Один з них зайнявся. Рятувальники пожежу загасили. Зачепило також лінію електропередач та газогін.

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Таокож ворог атакував Межівську громаду Синельниківського району.



Тут понівечене підприємство. Загиблих і поранених немає.

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