Росіяни атакували Нікопольщину й Синельниківщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємство, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 10 травня російські війська били по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається росіяни цілили по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Били по Нікополю, Марганецькій і Мирівській громадах.
Унаслідок російських атак постраждала 62-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, пошкоджені 4 приватні будинки. Один з них зайнявся. Рятувальники пожежу загасили. Зачепило також лінію електропередач та газогін.
Таокож ворог атакував Межівську громаду Синельниківського району.
Тут понівечене підприємство. Загиблих і поранених немає.
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