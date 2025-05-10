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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували Нікопольщину й Синельниківщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємство, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 травня російські війська били по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається росіяни цілили по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Били по Нікополю, Марганецькій і Мирівській громадах.

Унаслідок російських атак постраждала 62-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, пошкоджені 4 приватні будинки. Один з них зайнявся. Рятувальники пожежу загасили. Зачепило також лінію електропередач та газогін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти атакували Нікопольщину дронами та били з артилерії: пошкоджено будинок та інфраструктуру. ФОТО

Обстріли Дніпропетровщини 10 травня

Таокож ворог атакував Межівську громаду Синельниківського району.

Тут понівечене підприємство. Загиблих і поранених немає.

Дивіться: Ввечері та вранці рашисти атакували Нікопольщину артилерією та безпілотниками: постраждав чоловік. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 10 травня
Обстріли Дніпропетровщини 10 травня
Обстріли Дніпропетровщини 10 травня
Обстріли Дніпропетровщини 10 травня

Автор: 

обстріл (28732) Нікополь (1211) Дніпропетровська область (3783) Нікопольський район (224) Синельниківський район (70)


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отакий ***** миролюбець,
а щє дехто сподівається на 22 пункти - діти менш наівні...
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10.05.2025 19:01 Відповісти
Ну і як,рішучі-невігласи?
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10.05.2025 19:45 Відповісти
 
 