Впродовж дня окупанти атакували Нікопольщину дронами та били з артилерії: пошкоджено будинок та інфраструктуру. ФОТО

Упродовж дня 9 травня російські загарбники атакували дронами та били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж дня продовжувався терор Нікопольщини. Ворог атакував fpv-дронами та гатив з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Російські війська били по Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах та по самому Нікополю.

Пошкоджений приватний будинок, зачепило й інфраструктуру. Загиблих та постраждалих немає.

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