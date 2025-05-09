Впродовж дня окупанти атакували Нікопольщину дронами та били з артилерії: пошкоджено будинок та інфраструктуру. ФОТО
Упродовж дня 9 травня російські загарбники атакували дронами та били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Впродовж дня продовжувався терор Нікопольщини. Ворог атакував fpv-дронами та гатив з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Російські війська били по Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах та по самому Нікополю.
Пошкоджений приватний будинок, зачепило й інфраструктуру. Загиблих та постраждалих немає.
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар09.05.2025 19:06 Відповісти Мені подобається 1
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