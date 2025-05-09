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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Впродовж дня окупанти атакували Нікопольщину дронами та били з артилерії: пошкоджено будинок та інфраструктуру. ФОТО

Упродовж дня 9 травня російські загарбники атакували дронами та били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. 

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

обстріл Нікопольщини

"Впродовж дня продовжувався терор Нікопольщини. Ворог атакував fpv-дронами та гатив з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Російські війська били по Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах та по самому Нікополю.

Пошкоджений приватний будинок, зачепило й інфраструктуру. Загиблих та постраждалих немає.

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Автор: 

обстріл (28725) Нікополь (1209) Дніпропетровська область (3782) Нікопольський район (224)


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Зелене переміріє. Главное оно что, что бы парад был в Маскве, где Зеленской скакал в кожаных штанах, пока его Масляков пинками не выгнал, понаехавшего.
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09.05.2025 19:06 Відповісти
 
 