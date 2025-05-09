Ввечері та вранці рашисти атакували Нікопольщину артилерією та безпілотниками: постраждав чоловік. ФОТОрепортаж

Ввечері 8 травня та вранці 9 травня окупанти продовжили атакувати Нікопольщину. Били артилерією та безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цілили по Нікополю, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах", - йдется в повідомленні.

У Червоногригорівській громаді постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.

У Нікополі сталася пожежа, загорівся гараж і господарська споруда. Рятувальники вогонь загасили. Пошкоджений мопед.

Також у районі пошкоджені ще 2 приватні будинки, господарська споруда та лінії електропередачі.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

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