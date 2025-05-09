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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ввечері та вранці рашисти атакували Нікопольщину артилерією та безпілотниками: постраждав чоловік. ФОТОрепортаж

Ввечері 8 травня та вранці 9 травня окупанти продовжили атакувати Нікопольщину. Били артилерією та безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цілили по Нікополю, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах", - йдется в повідомленні.

У Червоногригорівській громаді постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.

У Нікополі сталася пожежа, загорівся гараж і господарська споруда. Рятувальники вогонь загасили. Пошкоджений мопед.

Також у районі пошкоджені ще 2 приватні будинки, господарська споруда та лінії електропередачі.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

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Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

обстріл (28717) Нікополь (1209) Дніпропетровська область (3782) Нікопольський район (221)


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Перемир'я у повному розпалі... А де ж наша відповідь?
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09.05.2025 08:07 Відповісти
гундозе запише потужний відозек.
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09.05.2025 08:20 Відповісти
ВСё? Перемирию конец? Зеля, "уярь по Москве или, на крайняк, по оголённым военным объектам. Но нет. Наш обрезанный гетьман будет делать вид, что ничего не происходит. Это потом, когда возможность будет упущена, он будет гундосить про порушення..
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09.05.2025 08:07 Відповісти
 
 