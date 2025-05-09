Вечером и утром рашисты атаковали Никопольщину артиллерией и беспилотниками: пострадал мужчина. ФОТОрепортаж

Вечером 8 мая и утром 9 мая оккупанты продолжили атаковать Никопольщину. Били артиллерией и беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Целились по Никополю, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах", - говорится в сообщении.

В Червоногригорьевской громаде пострадал 83-летний мужчина. Будет лечиться дома.

В Никополе произошел пожар, загорелся гараж и хозяйственная постройка. Спасатели огонь потушили. Поврежден мопед.

Также в районе повреждены еще 2 частных дома, хозяйственная постройка и линии электропередачи.

В других громадах области ночь прошла без обстрелов.

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