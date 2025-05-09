РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13705 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
398 4

Вечером и утром рашисты атаковали Никопольщину артиллерией и беспилотниками: пострадал мужчина. ФОТОрепортаж

Вечером 8 мая и утром 9 мая оккупанты продолжили атаковать Никопольщину. Били артиллерией и беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Целились по Никополю, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах", - говорится в сообщении.

В Червоногригорьевской громаде пострадал 83-летний мужчина. Будет лечиться дома.

В Никополе произошел пожар, загорелся гараж и хозяйственная постройка. Спасатели огонь потушили. Поврежден мопед.

Также в районе повреждены еще 2 частных дома, хозяйственная постройка и линии электропередачи.

В других громадах области ночь прошла без обстрелов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Днепропетровскую область артиллерией и FPV-дронами: разрушено предприятие и 4 частных дома. ФОТОрепортаж

Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

обстрел (27396) Никополь (1040) Днепропетровская область (4004) Никопольский район (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемир'я у повному розпалі... А де ж наша відповідь?
показать весь комментарий
09.05.2025 08:07 Ответить
гундозе запише потужний відозек.
показать весь комментарий
09.05.2025 08:20 Ответить
ВСё? Перемирию конец? Зеля, "уярь по Москве или, на крайняк, по оголённым военным объектам. Но нет. Наш обрезанный гетьман будет делать вид, что ничего не происходит. Это потом, когда возможность будет упущена, он будет гундосить про порушення..
показать весь комментарий
09.05.2025 08:07 Ответить
Оманські з Урядового кварталу, щоденно гадять в Україні, на дорогу ******! Які ще ОПИТУВАННЯ треба проводити щодо їх «довіри» серед Українців!!
****** з оточенням, задоволені, такою РЕЗУЛЬТАТИВНОЮ роботою КВНщика проти України!!
показать весь комментарий
09.05.2025 09:24 Ответить
 
 