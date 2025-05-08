Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и FPV-дронами: разрушено предприятие и 4 частных дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 8 мая под вражескими обстрелами были Никополь, Марганецкая и Мировская громады Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Днем и вечером российская армия несколько раз атаковала Никопольщину - райцентр, Марганецкую и Мировскую громады. Била артиллерией. Поцелила и FPV-дронами", - говорится в сообщении.

Главное - люди невредимы.

Лысак отметил, что изуродованы промышленное предприятие, 4 частных дома и хозяйственная постройка.













