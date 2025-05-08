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Новости Фото Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и FPV-дронами: разрушено предприятие и 4 частных дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 8 мая под вражескими обстрелами были Никополь, Марганецкая и Мировская громады Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Днем и вечером российская армия несколько раз атаковала Никопольщину - райцентр, Марганецкую и Мировскую громады. Била артиллерией. Поцелила и FPV-дронами", - говорится в сообщении.

Главное - люди невредимы.

Лысак отметил, что изуродованы промышленное предприятие, 4 частных дома и хозяйственная постройка.

Обстрел Днепропетровской области 8 мая
Обстрел Днепропетровской области 8 мая
Обстрел Днепропетровской области 8 мая
Обстрел Днепропетровской области 8 мая
Обстрел Днепропетровской области 8 мая
Обстрел Днепропетровской области 8 мая
Обстрел Днепропетровской области 8 мая

Автор: 

Никополь (1039) Лысак Сергей (109) Днепропетровская область (4004) Никопольский район (220)


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яке мірноє переміріє )

ще й папу вибрали ))
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08.05.2025 20:06 Ответить
Ну так треба ж комусь слідкувати за активами путлєра.
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08.05.2025 20:18 Ответить
Стефанчук+зеленський+шмигаль, тільки встигають вибиратися, бо ******, плює їм в обличчя, своїми теревенями про «три дні»!!
Це чергове продовження бездіяльності, від зеленського з Оманськими, за рахунок ЖИТТЯ Українців!
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08.05.2025 20:07 Ответить
Янелох не стрелять сказал.
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08.05.2025 20:29 Ответить
Вони зібрали все ППО з РФ для захисту Москви,кругом міста стоять в чотири ешелони.Стратегічні підприємства РФ стоять без захисту з повітря.Оманський же бавиться в кота Леопольда.
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08.05.2025 20:51 Ответить
 
 