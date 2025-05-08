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Новини Фото Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією і FPV-дронами: понівечено підприємство та 4 приватні будинки. ФОТОрепортаж

Протягом 8 травня під ворожими обстрілами були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вдень та надвечір російська армія кілька разів атакувала Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Била артилерією. Поцілила й FPV-дронами", - ідеться в повідомленні.

Головне – люди неушкоджені.

Лисак зазначив, що понівечені промислове підприємство, 4 приватні будинки та господарська споруда.

Обстріл Дніпропетровщини 8 травня
Обстріл Дніпропетровщини 8 травня
Обстріл Дніпропетровщини 8 травня
Обстріл Дніпропетровщини 8 травня
Обстріл Дніпропетровщини 8 травня
Обстріл Дніпропетровщини 8 травня
Обстріл Дніпропетровщини 8 травня

Автор: 

Нікополь (1208) Лисак Сергій (126) Дніпропетровська область (3778) Нікопольський район (221)


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яке мірноє переміріє )

ще й папу вибрали ))
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08.05.2025 20:06 Відповісти
Ну так треба ж комусь слідкувати за активами путлєра.
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08.05.2025 20:18 Відповісти
Стефанчук+зеленський+шмигаль, тільки встигають вибиратися, бо ******, плює їм в обличчя, своїми теревенями про «три дні»!!
Це чергове продовження бездіяльності, від зеленського з Оманськими, за рахунок ЖИТТЯ Українців!
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08.05.2025 20:07 Відповісти
Янелох не стрелять сказал.
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08.05.2025 20:29 Відповісти
Вони зібрали все ППО з РФ для захисту Москви,кругом міста стоять в чотири ешелони.Стратегічні підприємства РФ стоять без захисту з повітря.Оманський же бавиться в кота Леопольда.
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08.05.2025 20:51 Відповісти
 
 