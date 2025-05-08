Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією і FPV-дронами: понівечено підприємство та 4 приватні будинки. ФОТОрепортаж

Протягом 8 травня під ворожими обстрілами були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вдень та надвечір російська армія кілька разів атакувала Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Била артилерією. Поцілила й FPV-дронами", - ідеться в повідомленні.

Головне – люди неушкоджені.

Лисак зазначив, що понівечені промислове підприємство, 4 приватні будинки та господарська споруда.













