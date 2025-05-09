В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину дронами и обстреливали из артиллерии: поврежден дом и инфраструктура. ФОТО
В течение дня 9 мая российские захватчики атаковали дронами и били из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение дня продолжался террор Никопольщины. Враг атаковал fpv-дронами и бил из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Российские войска били по Мировской, Покровской, Марганецкой, Червоногригорьевской громадах и по самому Никополю.
Поврежден частный дом, задело и инфраструктуру. Погибших и пострадавших нет.
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Андрій Лавриненко
показать весь комментарий09.05.2025 19:06 Ответить Мне нравится 1
Bicko Nelich
показать весь комментарий09.05.2025 20:24 Ответить Мне нравится 0
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