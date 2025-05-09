В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину дронами и обстреливали из артиллерии: поврежден дом и инфраструктура. ФОТО

В течение дня 9 мая российские захватчики атаковали дронами и били из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня продолжался террор Никопольщины. Враг атаковал fpv-дронами и бил из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Российские войска били по Мировской, Покровской, Марганецкой, Червоногригорьевской громадах и по самому Никополю.

Поврежден частный дом, задело и инфраструктуру. Погибших и пострадавших нет.

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