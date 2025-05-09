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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину дронами и обстреливали из артиллерии: поврежден дом и инфраструктура. ФОТО

В течение дня 9 мая российские захватчики атаковали дронами и били из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

обстрел Никопольщины

"В течение дня продолжался террор Никопольщины. Враг атаковал fpv-дронами и бил из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Российские войска били по Мировской, Покровской, Марганецкой, Червоногригорьевской громадах и по самому Никополю.

Поврежден частный дом, задело и инфраструктуру. Погибших и пострадавших нет.

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Автор: 

обстрел (27405) Никополь (1042) Днепропетровская область (4007) Никопольский район (222)


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Зелене переміріє. Главное оно что, что бы парад был в Маскве, где Зеленской скакал в кожаных штанах, пока его Масляков пинками не выгнал, понаехавшего.
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09.05.2025 19:06 Ответить
Мнению говна безоценочно, НЕТ
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09.05.2025 20:24 Ответить
 
 