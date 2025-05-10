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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: пострадала женщина, повреждены дома, предприятие, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 10 мая российские войска били по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне целились по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Били по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах.

Вследствие российских атак пострадала 62-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, повреждены 4 частных дома. Один из них загорелся. Спасатели пожар потушили. Задело также линию электропередач и газопровод.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину дронами и били из артиллерии: повреждены дом и инфраструктура. ФОТО

Обстрелы Днепропетровской области 10 мая

Также враг атаковал Межевскую громаду Синельниковского района.

Здесь изуродовано предприятие. Погибших и раненых нет.

Смотрите: Вечером и утром рашисты атаковали Никопольщину артиллерией и беспилотниками: пострадал мужчина. ФОТОрепортаж

Обстрелы Днепропетровской области 10 мая
Обстрелы Днепропетровской области 10 мая
Обстрелы Днепропетровской области 10 мая
Обстрелы Днепропетровской области 10 мая

Автор: 

обстрел (27411) Никополь (1042) Днепропетровская область (4008) Никопольский район (223) Синельниковский район (71)


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отакий ***** миролюбець,
а щє дехто сподівається на 22 пункти - діти менш наівні...
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10.05.2025 19:01 Ответить
Ну і як,рішучі-невігласи?
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10.05.2025 19:45 Ответить
 
 