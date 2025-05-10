Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: пострадала женщина, повреждены дома, предприятие, газопровод и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 10 мая российские войска били по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне целились по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Били по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах.
Вследствие российских атак пострадала 62-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, повреждены 4 частных дома. Один из них загорелся. Спасатели пожар потушили. Задело также линию электропередач и газопровод.
Также враг атаковал Межевскую громаду Синельниковского района.
Здесь изуродовано предприятие. Погибших и раненых нет.
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