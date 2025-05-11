Знищено 60 "Шахедів" зі 108, ще 41 дрон - локаційно втрачений, - Повітряні сили

У ніч на 11 травня війська РФ атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Рашисти атакували Дніпропетровщину: пошкоджено ферму на Синельниківщині, на Нікопольщині під ударом цивільна інфраструктура

Що вдалося знищити нашій ППО?

Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

За даними Повітряних сил, внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через ворожу атаку постраждала також Київщина.