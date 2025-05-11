УКР
Новини
1 005 4

Знищено 60 "Шахедів" зі 108, ще 41 дрон - локаційно втрачений, - Повітряні сили

Знищений Шахед

У ніч на 11 травня війська РФ атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Рашисти атакували Дніпропетровщину: пошкоджено ферму на Синельниківщині, на Нікопольщині під ударом цивільна інфраструктура

Що вдалося знищити нашій ППО?

Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

41 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

За даними Повітряних сил, внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через ворожу атаку постраждала також Київщина.

Автор: 

ППО (3469) Повітряні сили (2942) Шахед (1389)
Коментувати
Перемир'я по мокшанськи закінчилось!!!
показати весь коментар
11.05.2025 10:15 Відповісти
Росіяни атакували БпЛА Попівську громаду, Конотопського району: є пошкодження

⚡️Вранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Попівську громаду. Пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі.
показати весь коментар
11.05.2025 10:16 Відповісти
А в зермаків перемир'я....😡
показати весь коментар
11.05.2025 10:44 Відповісти
"Потужно"
А де відповідь?
показати весь коментар
11.05.2025 11:45 Відповісти
 
 