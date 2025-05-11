3 312 13
Воздушные Силы зафиксировали ударные БПЛА над Украиной (обновлено)
Вечером 11 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА с севера!
- На юге Сумщины - вражеский разведывательный БпЛА. Привлечены средства по его сбиванию.
Обновление по движению БпЛА
- Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.
- Вражеские ударные БПЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.
- Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с севера!
