РУС
Новости Атака беспилотников
Воздушные Силы зафиксировали ударные БПЛА над Украиной (обновлено)

шахеди

Вечером 11 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА с севера!
  • На юге Сумщины - вражеский разведывательный БпЛА. Привлечены средства по его сбиванию.

Обновление по движению БпЛА

  • Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.
  • Вражеские ударные БПЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.
  • Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с севера!

Читайте: Рашисты ударили "Шахедами" по Конотопскому району: вспыхнули пожары, повреждены нежилые помещения. ФОТО

Автор: 

Воздушные силы (2604) воздушная тревога (834) Шахед (1385) война в Украине (5696)
Це ***** шле Зелі запрошення в Турцію. Тільки хреново що поки Зеля буде в Турції, всі ці запрошення будуть ловити українці своїми головами. А таки тероризм це дуже хороша і дієва штука. Вбивай мирних людей і рано чи пізно до тебе приповзуть на колінах просити мир. Ось чому зараз в світом правлять терористи і диктатори
11.05.2025 23:08 Ответить
Заявлено, як результат ракетного удару по оперативному штабу - пункту дислокації "40-й отдельной бригады морской пехоты" рашистський військ в н.п. Рильск Курської області:

11.05.2025 23:13 Ответить
розбір завалів з ліквідованими рашистами:

11.05.2025 23:23 Ответить
Хай розбирають до 81-ї річниці!
11.05.2025 23:25 Ответить
Трамп - рузкіе молодці лучшіе ребята в міре
ЗЕ - уже біже в Стамбул злити вам укрів мой царь

І лише ми вмираєм щодня. А чому ? - бо обрали НЕукраїнця поца і нарика
11.05.2025 23:33 Ответить
Педнув в калюжу?
До Подоляка за гонораром!
11.05.2025 23:57 Ответить
«А якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, на чому все зупиняється, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, він надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б здобути (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зустрічайтеся зараз!» - заявив також Трамп.
12.05.2025 00:30 Ответить
https://www.bible-for-you.org/Propovedn/krest-v-gsp.php Боже, спаси Україну
12.05.2025 00:32 Ответить
12.05.2025 00:37 Ответить
Невже прозрів Джей Ди Венс ?
Це добре 👍🏼👍🏼👍🏼
12.05.2025 00:59 Ответить
І Венса Пиня вилікував.
12.05.2025 10:38 Ответить
 
 