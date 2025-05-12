РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10094 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
6 167 23

Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Вечером 12 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение ударных беспилотников

  • Херсонская, Николаевская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Обновление по движению БпЛА

  • Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте: Уничтожено 55 из 108 "Шахедов", еще 30 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2606) Шахед (1385) война в Украине (5703)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
чому перестали горіти кацапські нпз та оборонні заводи...!?
показать весь комментарий
12.05.2025 19:16 Ответить
+10
Ось і відповідь хйла на ультиматум ЄС та турецькі сподівання Трампа.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:20 Ответить
+8
Ти ще спитай, чому в нас порох неякісний...
показать весь комментарий
12.05.2025 19:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому перестали горіти кацапські нпз та оборонні заводи...!?
показать весь комментарий
12.05.2025 19:16 Ответить
Ти ще спитай, чому в нас порох неякісний...
показать весь комментарий
12.05.2025 19:19 Ответить
і чому яйці не по 17...
показать весь комментарий
12.05.2025 19:20 Ответить
посередник просить цього не робити, щоб ще через місяць таки впевнитись, що його найобують.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:30 Ответить
Осмілюсь добавити. Посередник в черговий раз намагається впевнитись що його не ...тойво. Це або його просто пре, або не сповна розумом, або, як ми всі вже давно здогадались, він просто агент Краснов.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:26 Ответить
про нього ще давно мама казала, що він ідіот, а зважаючи на те, що у будь-якому суспільстві третина населення довбойоби, то буває таке, коли вони час від часу через певний збіг обставин збиваються у зграю, і беруть верх над більш розумною меншістю. Через покоління, коли більш-менш вдасться виправити деякі (нажаль не всі) помилки попереднього вибору, підросте нове покоління гупі, і історія повториться знову.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:47 Ответить
А хто у нас там такий сміливий повзає? Що за тварина? Я не про безголового кацапа.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kl2182/a_ukrainian_drone_from_the_38th_marine_brigade/
показать весь комментарий
13.05.2025 00:08 Ответить
це пара каченят. Зараз у хижаків природній харчовий ланцюжок геть поламався, і вони вже не полюють за звичною здобиччю, бо свіжого м'яса повно валяється. Лисиці скоро забудуть як мишкувать, і тільки лисячі діди зможуть молоді переказати як це робиться.
показать весь комментарий
13.05.2025 00:17 Ответить
А я подумав, що це пара кротів, яких вибухи вигнали з нори.
показать весь комментарий
13.05.2025 01:33 Ответить
кротів ніякими вибухами вдень нагору не вигониш.
показать весь комментарий
13.05.2025 03:26 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kjp3su/vidarr_unit_destroys_russian_invaders_in_lyman/ на 2:28 гарний бенгальський вогонь.
показать весь комментарий
13.05.2025 00:32 Ответить
Взагалі все відео чудове.
показать весь комментарий
13.05.2025 01:40 Ответить
Ось і відповідь хйла на ультиматум ЄС та турецькі сподівання Трампа.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:20 Ответить
Треба писати так: Кацапи атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили
показать весь комментарий
12.05.2025 19:20 Ответить
Відповідь прутіна, на базікання старого Трампа!!!
І так, упродовж 11 років московської війни проти Мирної України, а перед нею, і в Грузії, Молдові, Абхазії, Сирії, Нагірному Карабасі!….
Така відповідь ****** …
показать весь комментарий
12.05.2025 19:29 Ответить
Та це вже смішно, невже всі ті америка та лідери охочих вірили шо ці погодяться? Ви з 2014 їм тільки пердете в комнаті і кажете шо то санкціі, типу задохнуться? Не пробували вийти з тої самої кімнати та пустити газ? А то нюхаєте разом, вони ваш пук, а ви їх!
показать весь комментарий
12.05.2025 20:02 Ответить
А чому б всьому цивілізованому суспільству разом з нами не почати масово виробляти ударні дрони, що будуть і швидші шахідів і з ударною частиною на рівні 100 кг , і наприклад засипати їми московію по 300-400 на добу , щоб на болоті вий стояв вовчий просто ... і не ми простли про примирення а московити ...
Чому так не зробити ?
12й рік цього мороку іде ну скільки можна ще? Які перемовини просто їбашити московію як скажену собаку мовчки і постійно
показать весь комментарий
12.05.2025 20:03 Ответить
В Трампа інша думка
показать весь комментарий
12.05.2025 23:18 Ответить
Срав ***** на 30 денне перемир'я.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:20 Ответить
Щоб він ( ху@ло ) срав безкінечно , поки не здохне ,
падаль плєшива
показать весь комментарий
13.05.2025 00:38 Ответить
Пиши ещё, товарищ.
Нужное дело делаешь.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:41 Ответить
 
 