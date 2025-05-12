6 167 23
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 12 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение ударных беспилотников
- Херсонская, Николаевская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Обновление по движению БпЛА
- Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Топ комментарии
+19 Олег Жуковский #455621
показать весь комментарий12.05.2025 19:16 Ответить Ссылка
+10 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий12.05.2025 19:20 Ответить Ссылка
+8 віктор федорович #394174
показать весь комментарий12.05.2025 19:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kl2182/a_ukrainian_drone_from_the_38th_marine_brigade/
І так, упродовж 11 років московської війни проти Мирної України, а перед нею, і в Грузії, Молдові, Абхазії, Сирії, Нагірному Карабасі!….
Така відповідь ****** …
Чому так не зробити ?
12й рік цього мороку іде ну скільки можна ще? Які перемовини просто їбашити московію як скажену собаку мовчки і постійно
падаль плєшива
Нужное дело делаешь.